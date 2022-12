L‘Ajuntament de Puigcerdà ha declarat Be Cultural d’Interès Local (BCIL) tres edificis singulars del municipi que en els últims anys han adquirit un major rol com a equipaments culturals públic:el Museu Cerdà, l’edifici de l’Escola de Música Issi Fabra i el Casino Ceretà, bona part del qual ha comprat recentment el mateix consistori.

La declaració dels tres edificis com a Bens Culturals ha sorgit arran, precisament, de la compra per part de l’Ajuntament del teatre del Casino Ceretà. Una vegada ha estat de titularitat municipal, l’equip de Govern ha considerat oportú impulsar-ne aquesta declaració que n’afavoreix la conservació i protecció. En aquest procés, els tècnics municipals han analitzat els altres equipaments culturals de Puigcerdà i s’han adonat que la torre Font, que alberga l’Escola de Música al costat de l’estany Shierbeck, i el Museu Cerdà, ubicat a l’antic convent de les carmelites descalces, no gaudien d’aquest nivell de protecció. L’alcalde, Albert Piñeira, ha apuntat que «la finalitat principal d’aquestes declaracions són la preservació del patrimoni arquitectònic, històric i artístic; es tracta d’edificis monumentals dels més singulars de Puigcerdà. El Casino Ceretà forma part del corrent de l’eclecticisme, de finals del segle XIX i la Torre Font és una de les quintes que es van construir a l’entorn de l’estany quan va començar l’estiueig i el Museu Cerdà és l’antic convent de clausura». L’alcalde ha remarcat que la declaració com a Bens Culturals comporta aspectes colaterals a la protecció com ara que quedin exclosos de la instal·lació d’antenes de telefonia o d’altres tipus i que en algunes convocatòries de subvencions públiques supramunicipals ser BCIL és un requisit o un mèrit per accedir-hi. L’aprovació s’ha fet en plenari municipal amb la unanimitat dels grups polítics. En els últims anys el Museu Cerdà ha guanyat pes en l’oferta cultural i turística de Puigcerdà amb la creació de sales d’exposició permanent dedicades a la Cerdanya, Puigcerdà i la vida al convent. Per la seva banda, la conversió en teatre municipal del Casino l’obre a una nova etapa de programació.