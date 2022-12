La futura promoció d’habitatge social que l’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat a la zona del camí de la Pedragosa oferirà pisos diferents per a la diversitat familiar que presenta l’actual demanda a la capital cerdana. Així ho ha establert el mateix Ajuntament, que ha modificat el disseny dels habitatges per tal que n’hi hagi de diferents mides i distribucions.

El consistori ha aprova una modificació del planejament urbanístic per tal de reduir la superfície útil d’alguns dels pisos per tal de poder oferir-los a persones que viuen soles i, doncs, no els cal un habitatge gran. En aquest sentit, l’alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que «la tipologia de demandants que tenim i la tipologia de famílies que hi ha a Puigcerdà no responen tots al model tradicional de pares, mares i fills; també tenim vidus o vídues, famílies monoparentals, persones solteres o famílies nombroses, per això necessitem una major diversitat dels pisos i, sense modificar altres paràmetres urbanístics com ara la volumetria, la densitat o l’aprofitament, canviem la superfície mínima, que serà menor». D’aquesta manera, la promoció de pisos contemplarà pisos de menys de 65 metres quadrats útils per poder construir habitatges d’una o dues habitacions. La promoció d’habitatge social que impulsa l’Ajuntament de Puigcerdà preveu 134 pisos de protecció i pisos de preu concertat. L’alcalde ha emfatitzat que «l’accés a l’habitatge és un dels problemes més grans que tenim; amb aquests pisos no solucionarem el problema de la Cerdanya, però sí que solucionaríem una part significativa del problema a Puigcerdà perquè crearem habitatge per unes 400 o 500 persones, un percentatge significatiu de la població». L’Ajuntament també ha aprovat una modificació que obliga els pisos a tenir associat un plaça de garatge i no una plaça i mitja com estava previst inicialment. El president del grup municipal d’ERC a l’oposició, ha valorat satisfactòriament que es faci la promoció si bé ha qüestionat que l’Ajuntament hagi tardat dotze anys a fer la promoció, a la qual cosa l’alcalde ha al·legat la dificultat del projecte.