Els comitès d'empresa de les estacions d'esquí de la Molina, Espot i Port Ainé, han denunciat que les negociacions per al nou conveni laboral de Turisme i Muntanya de FGC no avancen. Les converses van començar a la tardor i diuen que tot i que l'empresa es va comprometre a desenvolupar un procés "àgil", només s'haurien tractat "temes poc importants" de manera que s'acabarà l'any sense cap tipus d'acord. Per aquest motiu i després de descartar vagues per les Festes de Nadal, els treballadors s'estan plantejant mobilitzacions de cara al mes de febrer, quan té lloc la temporada alta de les estacions d'esquí.

A més a més, els comitès d'empresa acusen FGC de negar la reserva d'una partida per pagar l'antiguitat dels fixes discontinus, que va canviar per llei amb la reforma laboral del govern de l'Estat de passat març.