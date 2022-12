La Cerdanya ha estrenat una nova fórmula per conèixer els hàbits de mobilitat dels turistes, segons residents i en general la gent que és habitualment a la comarca. Es tracta d’un sistema que deixa enrere el tradicional d’obtenir la informació a través del contacte personal a les oficines de turisme i consisteix a rastrejar el moviment de les persones a través dels seus telèfons mòbils. L’aplicació de la fórmula s’ha fet de manera puntual gràcies un acord de col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava, l’Agència Catalana de Turisme i l’empresa de telecomuniacions Orange. L’anàlisi d’un any indica que entre el usuaris de mòbil n’hi un 41,8% de persones que viuen permanentment a la comarca. La reta de l’activitat és de la gent que hi és ocasionalment, de visita o vacances.

L’estudi de mobilitat, que porta per nom Flux Vision Tourisme Orange es va fer durant un any just abans de la pandèmia i ara se n’han publicat els resultats. Entre els mesos de març del 2019 i febrer del 2020 la companyia telefònica va registrar els moviments i les estades de 130.000 persones que utilitzaven la seva xarxa d’antenes i les d’altres companyies associades. L’estudi, circumscrit a les comarques del Pirineu de Girona, va evidenciar informació que, amb tot, els gestors turístics la vall ja coneixien si bé ha quedat més perfilada amb dades precises. L’estudi ha diferenciat sis tipologies de persona en funció de la seva mobilitat a la Cerdanya: excursionista com la persona detectada a la zona durant més de 2 hores, sense pernoctació; excursionista recurrent com la persona detectada més de cinc vegades en els últims quinze dies, sense pernoctació; turista, com la que ha pernoctat durant un període de temps; habitualment present com la persona que pernocta un període de temps de manera freqüent, que podria correspondre als segons residents amb més freqüència; resident com la persona que pernocta llargs períodes de temps amb més de 21 nits en les últimes vuit setmanes; i en trànsit com la persona que roman menys de dues hores a la zona. Esttablerta aquesta diferència, l’anàlisi ha fixat que el 41,8% de la gent que hi ha en un any a la Cerdanya és resident; el 22,5%, turista, el 21,9% excursionista; el 7,7% excursionista recurrent i el 6,1% habitualment present. Pel que fa a l’origen dels visitants, el 70% són d’origen nacional, principalment de Barcelona i rodalies, i el 30% d’origen estranger, del qual la majoria prové de França, amb el 85% del percentatge. Pel que fa als nacionals, el 28,6% és de la ciutat de Barcelona, el 2,9% de Sabadell, i el 2,7% de Terrassa i Sant Cugat.