La companyia elèctrica Endesa ha portat a terme una actuació d’urgència a Puigcerdà per evitar els talls de subministrament que afecta a una zona del nucli antic de la vila i que en els últims dies, en plena campanya turística de Nadal, s’havien intensificat. La companyia ha aprofitat les hores de menys activitat durant la nit per realitzar la substitució del transformador elèctric ubicat al carrer Saltèguet, el qual abasteix una part del centre de la capital cerdana.

Els tècnics i operaris d’Endesa, acompanyats d’una delegació municipal, han activar l’operació d’urgència entre la una de la nit i i les sis de la matinada de dijous a divendres. Les tasques de desmuntantge del transformador antic i connexió del nou ha comportat un nou tall en el subministrament d’electricitat en aquest sector del barri vell. Segons han explicat des de l’Ajuntament, Endesa i el mateix consistori puigcerdanenc han acordat aquest horari de realització dels treballs «per minimitzar les molèsties als negocis i habitatges de la zona afectada». El carrer Sàlteguet és un dels vials estrets que connecta els carrers Escoles Pies i Alfons I, a l’alçada del Passeig 10 d’Abril, al cor de la illa de vianants amb nombroses botigues i restaurants. Tal com han exposat els tècnics municipals que han treballat en la substitució de la maquinària elèctrica, aquest transformador ja havia generat alguns problemes esporàdics anteriorment amb el perjudici dels abonats en forma de talls o microtalls que afectaven tant particulars com empreses de restauració i comerços. Tant és així que Endesa ja tenia previst substituir-lo durant aquest pròxim mes de gener, una vegada hagués passat la campanya turística de Nadal. No obstant això, però, a causa dels nous talls en el subministrament elèctric que van afectar una part del centre de Puigcerdà els dies 28 i 29 de desembre al matí, companyia i Ajuntament van optar per accelerar l’operaicó i realitzar de manera immediata el canvi del transformador. Amb aquesta acció, Endesa ha garantit un bon funcionament del subministrament al centre de Puigcerdà a partir del matí de divendres.