La Cerdanya ha creat un joc de taula per commemorar l’arribada del tren a Puigcerdà, el mes d’octubre va fer cent anys. «El joc del Transpirinenc» ha estat una iniciativa de l’Institut d’Estudis Ceretans, entitat que l’ha editat, en col·laboració amb el Consell Comarcal de Cerdanya, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Puigcerdà.

«El joc del Transpirinenc», que és el nom que va rebre el comboi en la seva posada en marxa l’any 1922, planteja un recorregut per la vall, en un estil que combina el del conegut joc de L’Oca pel circuit i el del també molt popular Trivial Pursuit perquè inclou targetes de preguntes. El joc simula un viatge per la Cerdanya i el recorregut de l’R3 de Rodalies. Tant és així que els jugadors poden fer el trajecte en dos sentits, amb sortida o arribada a la Tor de Querol i l’Hospitalet de Llobregat. Pel camí, els participants coneixen els atractius de cada parada, il·lustrada al tauler amb el seu patrimoni arquitectònic, així com els elements propis del recorregut com ara els túnels o les estacions. «El Joc del Transpirinenc» neix amb l’objectiu d’esdevenir un element que ajudi els infants a conèixer la seva comarca tant a casa com a l’escola en tant que també ha d’incorporar-se als centres educatius com a material pedagògic. El joc completa el cartell del centenari que han inclòs una exposició de maquetes i un acte institucional.