La plataforma comarcal de compra en línia impulsada pel comerç de la Cerdanya i la Diputació de Girona «A casa en un clic» ha incorporat l’ús d’una passarel·la de pagament que facilita les operacions des de qualsevol lloc així com la geolocalització dels establiments.

La geolocalització dels 178 establiments de la Cerdanya adherits a la plataforma «A casa en un clic» ha estat possible gràcies a la incorporació del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN). Així, segons han remarcat els responsables tècnics del projecte de la Diputació, serà molt més fàcil ubicar-los i desplaçar-s’hi. Quan el possible client localitza el negoci en el mapa, un sol clic a https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/public/mapa/global permet obrir una fitxa individualitzada de cada establiment amb dades com ara les coordenades exactes, l’adreça, el telèfon de contacte i el seu lloc web oficial amb una fotografia de l’espai o la seva imatge corporativa. Un altre factor de millora de la plataforma de comerç en línia és la posada en marxa d’una passarel·la de pagament. Segons han detallat des de la Diputació, «es tracta d’una eina de fàcil configuració que pretén facilitar la gestió de venda digital a tots els negocis que s’hi vulguin acollir i que respon a una demanda dels ajuntaments de la demarcació». Aquesta passarel·la permet als comerciants gestionar el pagament de les vendes en línia, de manera que poden accedir al mercat global.

La plataforma «A casa en un clic» inclou actualment 1.624 establiments repartits en 47 portals que gestionen els ajuntaments de les comarques gironines perquè són els ens a través dels quals s’hi han sumat els comerciants. Dels 62 ajuntaments adherits, 46 tenen una plataforma pròpia, mentre que la resta, tots municipis de la Cerdanya, han decidit crear-ne una d’àmbit comarcal. Entre els 178 comerços de la Cerdanya inscrits a la plataforma, n’hi ha d’alimentació, artesania, decoració i llar, tèxtil, complements, calçat, activitats turístiques, allotjament i altres serveis de la comarca. Els establiments són també del costat lleidatà.