Puigcerdà ha fet una petició a la Generalitat perquè atorgui més ajuda econòmica als municipis de muntanya per afrontar la crisi energètica i el sobrecost que està comportant en el subministraments dels equipaments públics.

L’Ajuntament de la capital cerdana ha tramitat davant la delegació del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran, i també davant el departament d’Educació, una demanda perquè els Fons de Cooperació de la Generalitat incorporin una nova disposició amb una partida addicional que permeti els municipis situats en zones fredes accedir amb més subvencions públiques. Això ha de servir per tal evitar el que Puigcerdà considera un greuge respecte altres municipis situats en zones amb un clima més benigne per la major despesa que ha de destinar en, per exemple, escalfar els edificis públics. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «som probablement la capital de comarca més penalitzada perquè som la que estem a més alçada;per a qui més penalitza la crisi de subministraments és Puigcerdà... Tots tenim un problema d’energia, però als llocs on fa fred el tenim més i això hem de mirar de compensar-ho». Piñeira ha exemplificat que «no és el mateix el que impacta la factura de la calefacció a l’Ajuntament de Puigcerdà que al de Deltebre». L’alcalde ha remarcat que «l’Ajuntament de Puigcerdà està fent un esforç titànic i hem hagut de fer modificacions de crèdits per suplementar les partides destinades als subministres».

Puigcerdà va aprovar en el primer trimestre de l’any passat, a l’inici de l’execució del pressupost, una nova operació de finançament de 2,7 milions d’euros per tal d’afrontar les inversions i les despeses generades pel manteniment dels equipaments públics. En aquest sentit, el pressupost per a l’exercici 2022 va preveure una partida de sis milions d’euros per a despeses corrents en bens i serveis. El pressupost de l’Ajuntament va ser pel 2022 que ara s’ha tancat de 15,2 milions d’euros. El nou crèdit ha situat la ratio d’endeutament de l’Ajuntament en el 62% dels seus ingressos ordinaris, dins del que permet la llei.