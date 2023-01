El Consell Comarcal de Cerdanya ha portat a terme aquest passat mes de desembre noves sessions dels tallers del programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà. En aquesta ocasió es van celebrar dos grups a Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. Segons ha informat el mateix Consell Comarcal, les participants en el taller del grup de Puigcerdà van fer una sessió d’alfabetització digital a la biblioteca. Per la seva banda, el grup de Bellver va fer una sessió informativa sobre emprenedoria i eines per la venda de productes i serveis al centre cívic de Ca les monges. Des del Consell han agraït la col·laboració dels tècnics de l’àrea de promoció econòmica per dur a terme aquestes sessions i a la biblioteca Comtat de Cerdanya i l’Ajuntament de Bellver per la cessió dels espais. Els tallers e suport a les dones estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation de la Unió Europea.