Relleu al capdavant d’Empresariat Cerdanya, la patronal comarcal que en els últims anys s’ha posicionat com un dels principals interlocutors del territori davant les administracions locals i nacionals en nom dels professionals. El fins ara president i un dels fundadors de l’ens, Francesc Armengol, ha deixat el càrrec per centrar-se a la precampanya i campanya electoral municipal per l’alcaldia de Puigcerdà, a la qual ja va anunciar el mes de novembre que s’hi presenta com a alcaldable per un partit nou. El seu testimoni com a cap visible de la patronal l’agafa l’hotelera Montse Dolcet, que fins ara ostentava el càrrec de vicepresidenta.

El canvi a la cúpula d’Empresariat Cerdanya s’ha fet efectiu en el transcurs d’una reunió celebrada a Llívia. En la trobada, Francesc Armengol ha comunicat a la junta directiva que deixa el càrrec «per poder engegar un nou projecte engrescador com és el de ser candidat a l’alcaldia de Puigcerdà», segons han explicat des de la mateixa patronal. En el parlament de comiat, el ja expresident d’Empresariat Cerdanya ha agraït als companys de junta la dedicació i els esforços «que han permès aconseguir que l’associació empresarial sigui el que és avui en dia en uns anys que no han estat gens fàcils». Igualment, Armengol ha fet un reconeixement explícit a la premsa i a tot el sector privat i públic amb el quals ha col·laborat. Des de la junta directiva han remarcat que «en aquest anys Armengol ha estat un ferm defensor de la col·laboració públic i privada i ha dinamitzat les relacions amb les diverses associacions d’empresaris de la Cerdanya, de l’Alt Pirineu i Aran i de comarques veïnes». En aquest balanç, la patronat hi ha afegit que en el mandat d’Armengol «s’han creat les estructures per poder ser interlocutors amb l’administració local, comarcal, catalana i estatal. S’ha gestionat la pandèmia amb la creació d’eines com la Taula de la Neu que va facilitar la coordinació de les empreses del sector per poder treballar o les reunions de coordinació amb tots els ajuntaments i empreses; També s’ha dinamitzat un estudi per conèixer les palanques de creixement econòmic més adients per la Cerdanya que es troba en fase de conclusions, s’ha establert una relació fluida amb els mitjans de comunicació i s’ha consolidat Empresariat Cerdanya com el referent empresarial de la Cerdanya». L’entitat que presidirà ara Montse Dolcet, responsable amb la seva família de l’històric Hotel del Prado de Puigcerdà i exregidora local en l’equip de l’actual alcalde, es va crear el maig del 2018. Actualment té associades 140 empreses de tots els sectors turístics i de serveis de la vall.