Després de l’arribada del patge reial dimarts a la tarda en tren, els reis seran a Puigcerdà a la tarda en una primera visita al nucli agregat de Vilallobent. A partir de dos quarts de set iniciaran la cavalcada general per la vila des de la plaça de l’Estació per enfilar cap a la part alta del turó per l’avinguda Catalunya.

La comitiva entrarà al barri vell per la plaça de Barcelona i a partir de la plaça dels Herois obrirà un itinerari per l’illa de vianants que els farà parar a l’Ajuntament. Ala casa consistorial els Reis seran rebuts per l’equip de govern amb l’alcalde al capdavant per, fetes les fotografies de rigor, saludar els puigcerdanesos des del balcó. Posteriorment la cavalcada continuarà cap a Sant Domènec perquè els infants puguin entregar-los les últimes cartes.