La Cerdanya canvia la gestió de la brossa per deixar de ser a la cua en reciclatge

El Consell Comarcal de la Cerdanya té a punt el contracte de gestió de la nova recollida selectiva de residus que ha de permetre a la comarca deixar l’últim lloc del rànquing nacional de separació de brossa, amb el 27% de reciclatge. En les primeres setmanes del nou any, el Consell té previst licitar el contracte per a la recollida de la brossa amb l’objectiu que es pugui posar en marxa ja a l’estiu. Si s’acaben complint aquests terminis, la Cerdanya hauria de ser capaç en pocs mesos de millorar notablement el percentatge de recollida i acostar-se a la mitjana nacional, el 47%.

El nou sistema de recollida selectiva dels residus a la Cerdanya es farà inicialment amb dos models. Per una banda s’aplicarà el sistema de porta a porta en cinc municipis: Ger, Llívia, Prats i Sansor, Guils i Urús. D’altra banda, es posarà en marxa un sistema de contenidors tancats activables amb targetes nominals de cada veí en deu municipis més: Martinet, Lles de Cerdanya, Prullans, Riu de Cerdanya, Das, Meranges, Isòvol, Bolvir, Alp i Fontanals. Finalment, dos municipis més, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, optaran pel seu propi mètode de gestió. Amb tot, el Consell Comarcal està encara en vies de negociació per tal que algun d’aquests dos municipis es pugui incorporar a la recollida selectiva amb la resta. En aquest sentit, Bellver de Cerdanya es podria sumar al projecte si prosperen converses de darrera hora. En els últims mesos tècnics del Consell Comarcal i de l’empresa especialitzada Miceli, que ha pres part en la implantació d’aquests sistemes de recollida en altres comarques i municipis, han estat treballant en la posada en marxa d’un hàbits que seran tot un canvi de paradigma a la Cerdanya. En aquest sentit, la millora dels índexs de separació de brossa a la comarca passa per ser el gran repte de la Cerdanya en l’àmbit mediambiental tant pels responsables polítics com pels mateixos cerdans d’aquest nou any 2023.

La posada en marxa del nou sistema de recollida en almenys setze del disset municipis de la comarca a l’estiu coincidiria amb el final del contracte que mantenen la mateixa Cerdanya amb l’Agència Catalana de Residus i el Govern d’Andorra per l’exportació de la fracció de rebuig cap al Principat per ser cremada al forn incinerador de la Comella, a Andorra la Vella. Actualment la Cerdanya gestiona la fracció de rebuig a les instal·lacions de l’antic abocador de Cortàs, a Bellver, on els tècnics fan una separació dels residus ja que a la Cerdanya als contenidors de rebuig hi va a parar de tot. El conveni estableix un màxim de 10.000 tones anuals de la Cerdanya cap a Andorra, les quals es traslladen en camions des de la planta comarcal de distribució de residus. El sistema d’incineració és un dels menys aconsellats pels experts mediambientalistes per la contaminació que genera. L’acord per portar el rebuig a Andorra suposa un cost de trasllat d’uns 57 euros per tona, la qual cosa es tradueix en uns 1.140 euros per cada un dels camions que fan el viatge cada setmana. Pel que fa a la resta de residus, la Cerdanya envia el cartró i els envasos a una planta de tractament del Berguedà, el vidre a Mollet i la fracció orgànica a Montferrer.