Els pobles més turístics instal·laran illes d’emergència amb contenidors temporals els caps de setmana

El pla de recollida selectiva per a la Cerdanya preveu la seva realitat turística, la qual configura una població molt diferent entre setmana a la que assumeix el cap de setmana i les puntes turístiques. En aquest sentit, la Cerdanya té un padró d’habitants d’unes 19.000 persones que els caps de setmana i, sobretot, per Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, s’arriba a triplicar. Els responsables de seguretat de la Cerdanya fixen la població present a la comarca en un dia de màxima afluència turística per sobre de les 110.000 persones. Així, el pla de residus té en compte tres tipus de població i, per tant, tres tipus de generació i gestió dels residus amb tres casuístiques: la població resident, la flotant i la temporal. Aquests dos casos responen als veïns de segona residència i als turistes allotjats puntualment en establiments com hotels, apartaments o càmpings.

A partir d’aquesta separació de població, el nou sistema de recollida selectiva preveu la implantació de mètodes específics per a la recollida de la brossa de la població flotant i la temporal. Una enquesta recent situa el percentatge de població estable respecte al total al llarg de l’any en el 41%. Així, en poblacions amb especial presència de segons residents com ara Llívia i Alp, el Consell i els ajuntaments instal·laran illes de contenidors considerades «àrees d’emergència» els caps de setmana i puntes turístiques. En aquests entorns els segons residents hi podran llençar les seves escombraries. Igualment, el sistema preveu l’entrega de targetes especials per obrir els contenidors als visitants que s’allotgin en establiments turístics, tal com es va implantar ja fa anys a les cases rurals del Berguedà. D’aquesta manera, els visitants rebran en arribar al destí una targeta amb la qual podran obrir els contenidors de fraccions com ara l’orgànica, la del cartró, el vidre i el plàstic. Serveis especials en faran la recollida una vegada passi la punta turística.