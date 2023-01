Un equip de tècnics i agents cívics visitarà a casa els veïns que no separin bé la brossa

Una vegada es posi en marxa el nou sistema de recollida, un equip d’unes cinc persones amb tècnics i agents cívics del Consell Comarcal i de l’empresa Miceli portaran a terme un programa de seguiment que inclourà visites als veïns.

Pel que fa als pobles amb contenidors tancats, l’equip de seguiment podrà comprovar el nivell de freqüència de cada resident gràcies al fet que cada veí tindrà una targeta nominal per obrir-los. D’aquesta manera, els tècnics d’aquest equip comarcal especialitzat visitaran els veïns que no llencen la brossa al seu contenidor de referència o, en el cas de la recollida porta a porta, els que no deixen la fracció que correspon cada dia o aquells en la bossa de cada fracció dels quals hi ha deixalles que no hi pertoquen. Les estadístiques d’ús que emetran les targetes permetran als agents detectar els casos de veïns que caldrà visitar.

Aquesta dinàmica de gestió dels residus controlada i monitoritzada per cada habitatge suposarà tot un canvi de paradigma a la Cerdanya, on els veïns no han canviat pràcticament l’hàbit de gestió de la brossa en els últims vint anys. No obstant això, els tècnics consideren que els baixos índexs de reciclatge de la Cerdanya es deuen tan sols a una qüestió de metodologia, fins al punt que estan convençuts que. una vegada s’aposti per un sistema endreçat de separació, els percentatges milloraran automàticament. En cap cas, doncs, els experts creuen que la població de la Cerdanya estigui menys conscienciada que la de les comarques veïnes. Sobre aquest debat, els polítics de la vall tradicionalment s’han excusat en l’existència de segones residències per argumentar la dificultat de portar a terme la separació dels residus. Els responsables del nou pla, en canvi, estan convençuts que amb un bon mètode el reciclatge s’imposarà.