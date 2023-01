L’Ajuntament de Puigcerdà parlarà amb tots els restauradors de la vila per tal que tornin a dimensionar les terrasses als seus establiments i al tram de via pública que els pertoca. L’equip de govern ha reconegut que en els últims mesos molts bars i restaurants sobretot del centre de la vila han anat ampliant l’espai de les terrasses «sense control» i n’han fet sovint un «abús» que se’ls ha «escapat de les mans».

Amb l’evolució de la pandèmia i la posada en marxa de mesures d’obertura progressiva dels establiments de restauració, l’Ajuntament de Puigcerdà va permetre els bars i restaurants fer més grans les terrasses a fi i efecte de facilitar-los la recuperació del negoci. Amb els últims mesos, però, molts establiments han continuat afegint taules i cadires a la via pública fins a despertar algunes queixes dels veïns i el debat polític entre els partits de Puigcerdà. En aquest punt, el regidor Pere Valiente ha apuntat que «ha arribat un moment que se’ns ha escapat de les mans i hi ha hagut una mica d’abús; ara posarem fil a l’agulla per posar-hi ordre i potser no tornar a com estava abans però tampoc tan flexible com fèiem fins ara». El regidor ja ha començat a parlar amb els restauradors de les places Santa Maria i els Herois per regular la situació de les seves terrasses. L’equip de govern té previst afrontar la problemàtica ara que ha passat la temporada turística forta de Nadal. El grup d’ERC ha instat l’Ajuntament a regular de nou l’ocupació de la via púbica.