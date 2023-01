Llívia reaprofitarà la fracció orgànica en una planta de compostatge per als seus prats

En aquest canvi de model a tota la Cerdanya, Llívia s’ha proposat fer una passa endavant més i autogestionar-se la major part de la brossa amb una planta de compostatge pròpia que recollirà la fracció orgànica. Els experts que desenvolupen el pla porta a porta a Llívia i la Cerdanya han apuntat que amb la fracció orgànica que genera la població, la qual suposa el 44% de la total, l’Ajuntament la podrà reconvertir en fertilitzant orgànic de qualitat. Per completar aquest procés, el consistori impulsarà la creació d’una planta de compostatge pròpia que permetrà a Llívia tancar el cercle de la gestió sostenible amb el tractament i reaprofitament dels residus. En paral·lel, el sistema evitarà a l’Ajuntament haver de contractar transport que s’emporti la brossa a un altre municipi i, alhora, el fertilitzant servirà per al conreu dels prats locals.

Per la seva banda, Puigcerdà, on viu la meitat de la població de la Cerdanya, està pendent de resoldre el nou contracte sobre la recollida dels residus per poder també aplicar un nou model més sostenible. El consistori ha topat amb dificultats en la resolució dels concursos per la licitació del servei, com ara la impugnació del primer concurs. Amb tot, la voluntat de l’equip de govern és que es pugui desencallar aviat la concessió i estrenar la nova recollida, la qual també comportarà nous horaris del pas dels vehicles.

Campanya de comunicació

El desplegament del nou pla de gestió de residus a la Cerdanya comportarà la posada en marxa d’una campanya de comunicació a tots els municipis. La campanya, que també serà de conscienciació, inclourà enviament de documents informatius a les cases i la convocatòria de reunions de poble en les quals s’informarà els veïns personalment.