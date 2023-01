L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha aprovat regular el mercat dels establiments turístics al municipi amb la limitació en l’atorgament de més llicències per obrir pisos de lloguer en aquest règim.

L’equip de govern municipal ha aprovat una ordenança que limita els pisos turístics a fi i efecte d’aturar-ne la proliferació desmesurada i deixar l’actual parc d’habitatges per a visitants en 135. En aquest sentit, la normativa municipal té com a doble objectiu regular el negoci de l’allotjament turístic al municipi, on també hi ha hotels, càmpings, un alberg, establiments rurals i apartaments, i, alhora, facilitar la convivència entre veïns i visitants en els edificis on hi ha habitatges de residència habitual i pisos turístics. En aquest sentit, la limitació de les llicències també ha de facilitar l’estabilització del mercat de lloguer per a primers residents al poble ja que els propietaris veuran condicionat l’arrendament d’un habitatge. L’ordenança fixa tres zones del municipi en funció de la seva situació: el barri vell, la resta del poble de Bellver i els nuclis agregats. En cada una d’aquestes zones el text estableix un tipus d’edifici amb possibilitats de ser dedicat al turisme i un percentatge del parc d’habitatges total. El percentatge varia del 15% del barri vell al 5% de la resta del nucli urbà de Bellver. La regulació de les llicències dona continuïtat a la suspensió que va aprovar el mateix consistori fa dos anys a fi i efecte d’obrir-ne el debat.