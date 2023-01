L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, no es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig per optar al que hauria estat, en cas de guanyar, el seu quart mandat. L’encara alcalde de la capital cerdana ha desvelat amb aquest anunci la última gran incògnita de l’arena política local en referència a les eleccions, atès que la seva renuncia deixa la candidatura de Junts sense el seu primer cap de cartell electoral i, mentre no la formació no trobi una altra cara visible, aplana el camí als altres dos candidats que sí han anunciat la seva presència a les urnes.

Albert Piñeira ha anunciat la seva decisió aquest dilluns al vespre i ha al·legat la necessitat d’agafar-se un període de descans de la primera línia política local. L’alcalde de Puigcerdà ha estat acompanyat en l’anunci del president de Junts a nivell nacional, Jordi Turull, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, estret col·laborador de Piñeira donada la seva condició, també, de vicepresident de l’ens provincial. El batlle de la capital cerdana, que ho és des del 2011, ha remarcat que està plenament convençut de la decisió i que en certa manera sent que ha arribat l’hora de deixar passar altres lideratges a la formació política local. En aquest sentit, Piñeira va estar fins fa pocs mesos al costat del PDCat per finalment passar a Junts, formació sota les sigles de la qual es va presentar a les eleccions. L’alcalde, que va estrenar el càrrec amb trenta anys d’edat i el deixarà estrenada la quarantena, ha fet saber que una vegada hagin passat els comicis es prendrà un temps de descans a fi efecte de recuperar forces després de tres mandats al capdavant del consistori i la Diputació de Girona. En aquests dotze anys, Piñeira ha governat l’Ajuntament de Puigcerdà amb majories absolutes sobrades que li han permès liderar els seus projectes sense necessitat de pactes locals. En aquest últim mandat també ha compaginat els càrrecs al consistori i la Diputació amb el de vicepresident del Consell Comarcal de Cerdanya. En aquest sentit, el pacte a l’inici de mandat amb ERC va apuntar en un moment que ell n’ocuparia també la presidència a partir del segon tram de la legislatura, extrem, però, que no es va produir. Junts per Puigcerdà obre amb aquest anunci unes setmanes d’incertesa a l’espera de poder anunciar el seu cap de cartell. El líder nacional, Jordi Turull, ha apuntat que la formació treballa amb la intenció d’anunciar-lo el més aviat possible, tot admetent que l’ideal hauria estat que Piñeira continués atesa la força que encara li donen els deu regidors que té al plenari municipal dels tretze que hi ha. La renuncia de Piñeira deixa en millor posició, a l’espera de conèixer el nou candidat de Junts, al que havia de ser elseu gran rival a batre, l‘empresari fins fa una setmana president de la patronal Empresariat Cerdanya i cap de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol, que lidera el nou projecte Futur per Puigcerdà. Alhora, el pas al costat de l’alcalde obre una nova perspectiva d’una ERC que liderada pel novament candidat Joan Manel Serra es planteja augmentar els seus tres regidors i tenir un paper decisiu al plenari. Amb dos candidats forts, ERC guanyava un pes a les urnes que ara podria quedar qüestionat. Piñeira va entrar a l’Ajuntament el 2007 com a cap d’oposició de Planella (ERC).