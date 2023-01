La renuncia d'Albert Piñeira a presentar-se a les eleccions municipals per Puigcerdà del pròxim mes de maig ha despertat reaccions d'agraiment en la classe política local. L'encara alcalde de la capital cerdana ha anunciat aquest dilluns que no es presentarà al quart mandat i des de la mateixa formació de Junts com de Futur per Puigcerdà han posat l'accent en la dedicació durant dotze anys al consistori. El president del Consell Comarcal tambe per Junts, Isidre Chia, ha valorat molt positivvament la feina que ha fet Piñeira tant al capdavant de l'Ajuntament com a nivell intern del partit. Chia ha argumentat que "la veritat és que Puigcerdà perd un gran alcalde, sempre ha estat a primera linia i sempre que se l'ha necessitat hi ha estat". El president del Consell ha remarcat que també a nivell personal "l'Albert va ser amb mi des del primer dia i en aquests tres anys que porto al Consel Comarcal m'ha donat suport dels del minut zero". Chia també ha fet èmfasi en el costat personal "s'enten perfectament que vulgui agafar-se un temps de descans després de tants anys a la primera linia, crec que la Cerdanya també hi perd un alcalde que ha treballat molt per la vall".

Per la seva banda, el candidat per Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol, ha argumentat "nosaltres reiterem que li agraïm la feina que ha fet durant aquests dotze anys, però com ja vem dir, creiem que ja se li ha acabat el cicle". En aquest sentit, i sense voler entrar a valorar a fons la feina feta al consistori, Armengol ha apuntat que "ara nosaltres treballem amb molta discreció i més que analitzar el que ha fet l'Albert, el que volem és conèixer el candidat de Junts per Puigcerdà.Nosaltres podiem preveure que l''Albert fes un moviment com aquest i l'ha fet, de manera que gràcies i ja està".

En nom del grup municipal d'ERC a l'oposició del mateix Albert Piñeira, Àngel Llobell ha remarcat que "és evident que nosaltres estem a les antípodes politiques i que moltes coses les hauríem fet de manera diferent però quan un politic marxa després de dotze anys a l'Ajuntament també cal agrair-li si més no l'esforç que hi ha dedicat". Per Llobell "el més important per nosaltres ara es que s'obre un escenari nou, totalment diferent i molt obert de cara a les eleccions municipals del mes de maig".