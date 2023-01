Junts per Puigcerdà te la intenció d’activar la setmana que ve el procés per triar el candidat a les eleccions municipals del mes de maig, el qual ha d’omplir la vacant deixada per l’actual alcalde, Albert Piñeira, que ho ha estat en els tres últims comicis locals.

El partit te la voluntat també que aquest procés per designar el cap de cartell sigui ràpid i que en el termini de quatre o cinc setmanes es pugui anunciar a fi efecte que el nou líder i el seu equip no tan sols tinguin temps per preparar el programa i l’estratègia sinó que alhora per guanyar presència pública. En aquest sentit, el fet que tant el candidat d’ERC, Joan Manel Serra, com el de Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol, ja hagin iniciat les respectives precampanyes, juga en contra de Junts i li posa pressa a posicionar també el seu cap de cartell. El procés per decidir el candidat de Junts requerirà necessàriament la celebració d’una assemblea de militants locals perquè així ho estableixen els estatuts de la formació. Actualment Junts per Puigcerdà compta amb una vintena de militants oficials amb carnet, per be que la base de simpatitzants i votants és més àmplia perquè recull l’herència no tan sols de Convergència com a partit sinó que també de la dels lideratges personals, entre els quals la del mateix Albert Piñeira. El procés per la convocatòria i celebració de l’assemblea així com la preparació de l’organització interna te al capdavant la presidenta de la formació a la comarca, Glòria Rigola, i el responsable de política municipal i alcade de Ger, Alfons Casamajó.

En el tràmit de celebració de la reunió local s’hi inclourà la proposició dels militants que vulguin ser candidat. Ara per ara, tan sols dos dies després de l’anunci de Piñeira que no es presentarà a la reelecció, Junts pe Puigcerdà compta amb el compromís inicial del qui va ser candidat a l’alcaldia l’any 2007 i conegut traumatòleg local, Jordi Gassió. El metge de l’Hospital de Cerdanya ha explicat que ell ha fet saber al partit que en cas que Piñeira no sigui el candidat, extrem que ja s’ha confirmat plenament, ell "està disposat a fer una passa endavant". Amb tot, Gassió ha remarcat que ara en tot cas s’haurà de confrontar amb altres companys del partit que també vulguin ser caps de cartell. El qui també va ser cap d’emergències de la Generalitat ha argumentat que «ara encara és aviat per confirmar que em postulo com a candidat;sí que he comunicat al partit que si és necessari, poden comptar amb mi, de la mateixa manera que ho pot fer algun altre company, com crec que ha passat». En aquest sentit, la formació té efectivament sobre la taula un mínim de dos possibles candidats per encarar el projecte electoral.