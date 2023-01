Bellver de Cerdanya celebrarà el dimarts 17 la festa local de Sant Antoni al poble de Santa Eugènia de Nerellà. Tradicionalment el consistori fa rotatòria la celebració d’aquesta festa que té com a dos grans actes centrals la benedicció dels animals i un dinar de germanor. El primer dels actes es convoca cada any en algun de la vintena de pobles i nuclis agregats que formen el terme municipal a fi efecte que la festivitat, molt arrelada en els sectors ramaders i de cultura tradicional, es mantingui viva en tots els pobles de la Batllia. L’Ajuntament ha fet una crida als veïns a recollir el tiquet per participar en el dinar. L’entrada costa cinc euros que seran retornats a l’entrada al mateix dinar, el qual es farà a les instal·lacions del Centre Cívic de Bellver.