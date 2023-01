El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució en la qual demana al Govern que les seus dels serveis territorials del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran estiguin en funcionament durant el primer semestre d’aquest any 2023. Segons ha argumentat el partit, la petició se centra en les seus d’Educació, Salut, Drets Socials, Cultura, Territori, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Economia i Hisenda i Empresa i Treball. En aquest sentit, Junts ha remarcat que «el desplegament va anunciar-se el març de 2022 i estava previst que el 2023 en finalitzés la implementació». El desplegament dels serveis territorials té reservat per Puigcerdà el departament d’Empresa i Treball i el d’Economia i Hisenda i, per la Seu d’Urgell, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el de Territori. Junts dubta que el Govern compleixi els terminis.