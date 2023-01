L’Ajuntament de Puigcerdà ha demanat al Departament d’Educació que ampliï l’àmbit territorial al qual han de poder accedir els professors de la Cerdanya a l’hora de demanar plaça. Puigcerdà ha proposat que el departament estableixi una zona de proximitat real que permeti als professors triar plaça de feina a l’Alt Pirineu més proper i, també, a la Catalunya central.

Històricament els professors de la Cerdanya s’han vist perjudicats per la divisió administrativa provincial perquè en haver de triar les places del costat gironí o del lleidatà han hagut de renunciar a les de l’altre costat de la línia i, alhora, s’han vist en el risc de ser enviats a centres a més de dues hores en carretera de la Cerdanya. Un professor de Puigcerdà que tria places de Girona, es veu exclòs de les de Bellver i, en canvi, pot ser enviat a Roses. Per resoldre aquesta situació, el Departament d’Educació va anunciar la creació d’una borsa de treball de professors en l’àmbit de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran que, doncs, no tingui en compte les divisions provincials. Aquesta és una mesura impulsada pels nous responsables dels serveis territorials del Departament a l’Alt Pirineu. Ara, però, l’Ajuntament de Puigcerdà ha plantejat que la mesura, sent bona, és insuficient perquè es continua impedint als professors de la Cerdanya d’accedir a les places laborals, per exemple, de l’alt Berguedà, situat a deu minuts per carretera, i, en canvi, poden ser enviats als Pallars o a la Val d’Aran. En aquest sentit, l’alcalde de Puigcerdà ha apuntat que «fins ara teníem un problema amb la borsa d’interins, i és que una part del departament depenia de Girona i l’altra de Lleida; ara amb els serveis territorials unificats en tindrem un altre de problema, i és que a un professor li pot tocar el Pont de Suert o Viella, amb la qual cosa potser serà més atractiu demanar les comarques centrals, on et pot tocar Bagà o Gironella». L’alcalde ha remarcat que «hem de poder solucionar aquesta situació», la qual l’ha plantejada en el marc de la Taula Territorial que ha creat recentment amb la delegació del departament al Pirineu.