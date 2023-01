Els pacients de l’Hospital de Cerdanya que pateixen un càncer i estan en tractament de quimioteràpia ja no hauran de desplaçar-se a Berga o Manresa per sotmetre’s a les sessions. El centre mèdic del Pla de Rigolisa de Puigcerdà ha estrenat el protocol i les instal·lacions que permeten els veïns de la Cerdanya fer-se el tractament a la mateixa comarca.

Es tracta d’un nou servei molt esperat pels pacients i familiars de malalts de càncer ja que el desplaçament al Berguedà o Bages afegia dificultats logístiques a un tractament ja de per si dolorós. En aquest sentit, la possibilitat de sotmetre’s a quimioteràpia a Puigcerdà converteix la sessió en una operació més lleugera a nivell organitzatiu sense haver de dedicar-li pràcticament la jornada, fins al punt que aquesta setmana ja s’hi han acollit tres pacients cerdans «amb un alt nivell de satisfacció tant per part dels pacients com dels professionals», tal com han afirmat des de l’hospital. De moment el servei s’ha activat pels usuaris del costat sud de la frontera estatal amb la previsió que pròximament es pugui obrir també als de l’Alta Cerdanya, segons han remarcat des de la direcció del centre. Per poder assumir aquest nou servei, el centre mèdic ha hagut de dotar la farmàcia d’una sala blanca per preparar les medicacions i formar els professionals de l’Hospital de Dia en la seva dispensació. Segons han explicat des del mateix hospital la prestació del nou servei ha estat possible gràcies a la seva col·laboració amb Althaia de Manresa, empresa que ja facilita regularment un especialista en oncologia mèdica per fer el diagnòstic i seguiment de pacients oncològics a Puigcerdà. Pel que fa a l’ampliació del servei als pacients de l’Alta Cerdanya, des de la direcció de l’hospital han apuntat que «està realitzant els treballs de coordinació i revisió dels protocols corresponents amb l’Hospital de Perpinyà, de cara a poder oferir el mateix servei als usuaris francesos».

Herència milionària acceptada

El consell d’administració de l’Associació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya que gestiona l’equipament ha aprovat la posada en marxa del servei de quimioteràpia en una reunió en la qual també ha aprovat la renovació bianual dels càrrecs interns que li estableixen els estatuts. Així, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha estat nomenat president del consell rellevant el director de l’Agència Regional de la Sanitat d’Occitània, Didier Jaffre. Igualment, el director general, Vincent Rouvert, ha anunciat que es jubila. El seu càrrec l’ocuparà interinament el director general adjunt, Xavier Conill. En la trobada el consell ha signat l’acceptació de l’herència de 3,9 milions d’euros de Joan Bonada i Núria Enrich i ha estrenat una placa que commemora la donació.