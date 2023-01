El Consell Comarcal de Cerdanya ha obert un procés per redactar un Pla d’Habitatge per mirar de resoldre el que és avui el primer problema derivat de l’onada constructora en turisme residencial: l’accés a l’habitatge per part dels joves i les classes populars. L’òrgan comarcal, amb el suport de la Diputació de Lleida, han impulsat un pla de treball que inclou una primera fase d’anàlisi i, posteriorment, una segona per posar en marxa les mesures necessàries per garantir el dret a un sostre digne a preus raonables.

El Pla d’Habitatge te com a finalitat «treballar per garantir el dret a l’habitatge, tenint en compte les diverses realitats que conviuen a la comarca i integrant el gran ventall d’aspectes que incideixen en aquest àmbit complex», segons han explicat des del Consell Comarcal. Així, la iniciativa s’estructura en dues fases, «una primera part diagnòstica, que presentarà una anàlisi de la situació actual de l’habitatge a la comarca; i una segona part propositiva, on es detallaran els objectius, les estratègies i les actuacions concretes per a dur a terme durant els propers anys», tal com han detallat els seus responsables. En aquest sentit, les actuacions hauran de tenir en compte la inflació que suposa el factor turístic en el mercat immobiliari. La primera fase ja s’ha activat amb un procés participatiu obert a tota la població i professionals de la comarca a través d’un document a la pàgina de Google Forms l’enllaç del qual es pot trobar al portal del Consell. El document planteja un qüestionari sobre la realitat social i d’habitatge. En paral·lel, el procés participatiu inclourà entrevistes a agents de la Cerdanya de diversos àmbits per conèixer-ne la situació des de la seva perspectiva. Finalment, la primera fase ha programat també una sessió participativa presencial el proper dimecres dia u de febrer a les sis de la tarda a la sala de plens del mateix Consell Comarcal. Aquesta trobada està oberta a entitats i ciutadania i es fa amb l’objectiu de «debatre i recollir aportacions de les persones cerdanes que puguin nodrir aquest Pla d’Habitatge», segons han remarcat des del mateix òrgan.