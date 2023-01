Els sector públic i privat de Cerdanya s’han coordinat per crear una nova eina destinada a reimpulsar l’economia local a través d’un dels reptes històrics del turisme: la desestacionalització. El primer eix estratègic sobre el que se centra el projecte és el posicionament de la Cerdanya com un destí pel turisme corporatiu, és a dir per a empreses que volen fer-hi reunions o activitats. Actualment el turisme de convencions representa el 2% del total.

El Consell Comarcal, el Servei d’Ocupació de Catalunya, i l’associació Empresariat Cerdanya amb el suport dels Ajuntaments d’Alp, Bolvir, Ger, Llívia i Puigcerdà i la Fundació Bosch Aymerich, propietària de l’estació d’esquí de Masella, han presentat aquest dijous a Puigcerdà el projecte «Una estratègia competitiva diferencial per la Cerdanya». L’actuació, finançada amb l’ajuda que va atorgar el Govern durant la pandèmia a la Cerdanya pel tancament perimetral, estableix quatre palanques de creixement en els camps de l’alimentació, el turisme esportiu, el corporatiu i el medi ambient. Reunits els sectors públic i privat han optat per prioritzar el foment del turisme corporatiu. Així, el projecte consisteix a reactivar el turisme que generen les empreses que busquen emplaçaments alternatius per celebrar reunions. L’anàlisi fet per la consultora Cluster Development evidencia que la Cerdanya és un lloc ideal per què les empreses hi celebrin reunions de com a màxim 70 persones perquè ofereix als seus productes i imatge corporativa un valor afegit. El pròxim pas què faran tant el sector públic a través del Consell Comarcal com el sector privat a través d’Empresariat Cerdanya és contractar un dinamitzador que tingui dedicació professional en el projecte i el desenvolupi en els pròxims mesos. El seu repte és que durant el 2023 s’hi puguin adherir el màxim número d’empreses de la comarca i que a partir del 2024 aquest subsector del turisme empresarial tingui ja una forta presència a la comarca. Es tracta d’un mercat molt interessant pel turisme perquè permet porta un nou tipus de client que gasta més i ho fa de dilluns a divendres.