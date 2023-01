La Cerdanya s’ha posat al dia pel que fa a l’organització d’activitats de cultura folk. Amb una base d’aficionats i músics tant potent com a l’Alt Urgell i el Berguedà, la comarca no tenia fins ara, en canvi, una estructura fixa de persones o entitats que organitzessin activitats regulars. Tant és així que els balladors i músics cerdans havien adquirit el costum de trobar-se en les cites consolidades de la Seu, amb els Escenaris Oberts o les ballades de la Seu Folk, o al Berguedà Folk, entre d’altres.

En nom del nou grup Folk Cerdanya, Dani Arran ha explicat que l’entitat neix amb la voluntat de «crear esdeveniments de música i ball tradicional, tant a l’Alta com a la Baixa Cerdanya;La nostra intenció és trobar-nos el tercer dissabte de cada mes en un taller de dansa, seguit d’un àpat compartit i acabant amb un concert-ball amb escenari obert, on qualsevol persona serà benvinguda, tingui el nivell que tingui». Arran ha remarcat que «volem apropar a les places dels pobles la cultura, així com fomentar la creació de conjunts musicals que basen el seu repertori en música folk d’arreu i incentivar l’aprenentatge de llurs danses». L’estrena de les activitats de Folk Cerdanya es produirà aquest mateix dissabte dia 21 de gener a les dotze del migdia a Urús amb el «Sarauet», una cita que arrencarà amb un taller de dansa, continuarà amb un àpat compartit i una sessió de música i ball del tipus escenari obert, en el qual els músics presents es van apuntant in situ per tocar i junts configurar el repertori de la vetllada. Els responsables de Folk Ceranya volen consolidar el «Sarauet» com una primera proposta, que serà de caràcter itinerant pels pobles de la vall, per, després, afrontar l’organització d’altres esdeveniments de més envergadura que plantegin trobades supracomarcals de música i ball.