El temporal de nord ha deixat aquest nit i matinada de divendres una nova nevada a la Cerdanya i el Pirineu central. Una de les escomeses intermitents que des de dilluns escombren de manera aleatòria les valls en cotes variables s’ha centrat sobre la cota baixa de mil metres deixant gruixos al fons de la plana d’al voltant dels tres centímetres. Per ara l’episodi de nevades ha estat el que històricament es demana entre la població: que nevi, però que ho faci amb ganes de veritat a la muntanya. En aquest sentit, les pistes d’esquí han acumulat nous gruixos que fan d’aquest pròxim cap de setmana el millor, per ara, de la temporada.

El segon acte del temporal al Pirineu central es va activar dijous al vespre amb nevades intermitents que han anat deixant gruixos diversos segons la cota. Bellver s’ha llevat aquest divendres amb tres centímetres de neu i Puigcerdà amb cinc. La previsió d’un dia de sol pronostiquen que el mantell blanc es fondrà sense provocar problemes majors. Amb la nova neu als carrers i el termòmetres sota zero, dos graus negatius a Bellver i 1,5 també negatius a Puigcerdà, els equips de manteniment dels ajuntaments s’afanyaven des de primera hora de la matinada a treure la neu dels vials i evitar el gel a les voreres.

A les estacions de Masella i la Molina la precipitació hi ha deixat una mitjana de vint centímetres més en funció de la cota que situen els gruixos a tot el complex d’esquí entre els 60 cm i a tocar del metre. Això permetrà els seus gestors ampliar notablement el número de pistes obertes aquests dies. Masella i la Molina tenen previst obrir la connexió dels dos camps de neu assolint entre les dues el centenar de quilòmetres esquiables.

La situació encara és més favorable a les estacions d’esquí de l’Alta Cerdanya, les quals es veuen molt afavorides tradicionalment pels temporals que venen de l’Atlàntic gràcies a la connexió geogràfica de la vall del Querol. Així les pistes de Neus Catalanes encaren el cap de setmana amb les millors condicions de la temporada, atesa la sequera viscuda al Pirineu fins el mes de gener. Font-Romeu, la més gran de les estacions de l’Alta Cerdanya, ofereix aquest divendres 28 pistes obertes amb la previsió d’ampliar-les a 35 de les 42 que te el camp de neu, amb 18 remuntadors activats dels 23 de què disposa.

La bonança de neu a les pistes a l’Alta Cerdanya preveu una gran afluència d’esquiadors catalans a les segones residències, els quals estan obligats a portar equipaments especials als vehicles. El cos de Gendarmes de l’estat francès realitza des de principis d’any controls aleatoris per comprovar que els vehicles van equipats o be amb rodes de contacte o amb cadenes. En cas de no ser així, els conductors s’exposen a sancions. L’obligatorietat s’allarga fins el mes de març.

En la mateixa situació que l’Alta Cerdanya, les estacions d’esquí andorranes s’han vist afavorides per les nevades. Grand Valira obre el cap de setmana amb gruixos de fins a 70 centímetres en funció de la cota i un total de 75 quilòmetres esquiables. Ordino Arcalís, encara amb una millor orientació de nord, ho fa amb una tessitura de neu d’entre 70 centímetres i un metre.

Pel que fa a l’estació solsonina de Port del Compte, encara el cap de setmana amb uns gruixos d’entre 20 i 40 centíemtres de neu que també la situen en els millors dies de l’actual temporada obrint el sector Sucre.