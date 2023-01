L’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d’Educació analitzen quins àmbits de l’ensenyament poden ser els adequats per afegir-los a l’oferta de Cicles Formatius de l’Institut Pere Borrell i alhora quins canvis ha d’activar en els actuals cicles perquè es puguin compaginar millor amb les pràctiques a les empreses.

Els dirigents polítics locals i del departament s’han proposat ampliar el ventall formatiu per la franja d’edat dels alumnes de secundària perquè actualment els costa omplir les places del curs de Cuina i Gastronomia. Des del mes de setembre de l’any 2018 l’institut Pere Borrell de Puigcerdà, l’únic públic de la comarca, ofereix el cicle formatiu de Cuina i Gastronomia amb una vintena d’alumnes en els primers cursos. El departament i el consistori van consensuar oferir aquesta formació perquè és la que pot formar treballadors en sectors que generen molts llocs de treball a la mateixa Cerdanya. Amb tot, però, en aquests quatre anys acadèmics que acumula ja la proposta, els gestors educatius han copsat que curs costa atraure nous alumnes sovint no perquè no hi hagi joves disposats sinó perquè la gran demanda de treballadors fa que molts no puguin compaginar la feina amb els estudis.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «amb el departament hem parlat de quines possibilitats tenim d’ampliar els cicles formatius i de quines dificultats i reptes tenim amb els cicles actuals, com el de Cuina i Gastronomia, que ens costa d’omplir». En aquest sentit, l’alcalde ha argumentat que «estem mirant quines accions podem fer amb el departament, perquè és un sector en el que hi ha tanta demanda de ma d’ocupació, en un lloc on es fa formació dual, ens costa que tiri endavant aquesta formació dual perquè quan una empresa necessita personal, el necessita per avui, no per d’aquí a dos anys».

Pel que fa a la recerca de nous àmbits formatius, son de sectors relacionats amb l’economia de la Cerdanya com ara la producció agroalimentària en el sectors primaris o els serveis complementaris relacionats amb el turisme.