Un total de 220 alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat i d’altres poblacions alt-urgellenques com ara Alàs, Pla de Sant Tirs, Tuixent, Oliana i Montferrer participen durant els mesos de gener, febrer i març en el projecte Dansa’t. Aquest projecte, que arriba a la tercera edició, té com a objectiu «donar a conèixer la dansa i la cultura del Pirineu als alumnes alt-urgellencs en horari lectiu», segons han explicat des de l’Ajuntament de la Seu. L’activitat està dirigida per l’educador social, músic i professor de gralla, dansa tradicional, flabiol i tamborí de l’Escola Folk del Pirineu d’Arsèguel, Ivan Caro, s’adreça als alumnes de 5è curs de primària i a les escoles rurals cicle superior. L’acció es fa amb els mestres de música i educació física i els tutors.