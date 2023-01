Les nevades que han anat caient intermitentment fins diumenge al vespre acumulant gruixos nous de mica en mica i la reactivació dels programes d’esquí escolar han permès les estacions d’esquí nòrdic estrenar la temporada amb la normalitat de les pistes obertes de dilluns a diumenge. Tot i el vent i la mala previsió meterològica, aquest cap de setmana i dilluns, les pistes cerdanes de Guils Fontanera, Lles i Aransa i les alt-urgellenques de Tuixent la Vansa i Sant Joan de l’Erm han acollit els primers aficionats, sobretot els fidels que tenen el forfet de tot el curs, en una rentrée que ha estat molt ben valorada pel sector.

La nova neu caiguda ha vingut acompanyada d’una baixada brusca de les temperatures durant moltes jornades, la qual cosa permet els responsables dels camps de neu assentar la base blanca per a les pròximes setmanes. Des de Tot Nòrdic han apuntat aquest dilluns que «tenim les pistes a punt i ara podem engegar de veritat». Els primers en estrenar els circuits han estat els fondistes experimentats, que aquest any, tot i el mal inici de campanya, han seguit comprant l’abonament de temporada assolint la xifra habitual del miler de carnets. Guils Fontanera, Lles i Aransa a la Cerdanya han rebut durant el cap de setmana els esquiadors i, també des de divendres els alumnes del Pirineu del programa Esport Blanc Escolar. Lles encara aquesta arrencada amb gruixos de fins a 40 centímetres amb 25 quilòmetres de circuits, el 100% de l’estació, tant pels estils clàssics com patinador. Aransa ofereix també gruixos de fins a 40 centímetres i els circuits a ple rendiment. Pel que fa a Guils Fontanera, també s’ha beneficiat del temporal de nord i encara la campanya amb gruixos d’entre 15 i 35 centímetres amb tots els itineraris d’esquí i raquetes oberts. Pel que aTuixent, ha estrenat el curs amb 25 quilòmetres esquiables i gruixos de fins a 30 centímetres, un mantell prou generós per garantir els circuits les pròximes setmanes. Igualment, Sant Joan de l’Erm presenta una tesitura de neu amb gruixos d’entre 15 i 30 centímetres i totes les pistes obertes.