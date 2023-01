L’Hospital de Cerdanya ha anunciat una nova ampliació de serveis mèdics incorporant la cirurgia ortopèdica i traumatològica en les operacions de columna. L’anunci coincideix amb l’estrena també dels serveis de quimioteràpia endovenosa.

Segons han explicat des de l’Hospital transfronterer, a partir d’ara les operacions d’hèrnies discals i les fixacions lumbars baixes que s’havien de programar a Manresa ja es podran fer a les instal·lacions del mateix centre mèdic de Puigcerdà, de manera que els pacients s’estalviaran el desplaçament al Bages. Aquest nou servei mèdic sobre els casos que afecten la columnba vertebral no es prestarà encara a les intervencions que requereixin atenció en la unitat de cures intensives. La prestació a l’Hospital comarcal no tan sols millora l’atenció pel que fa al desplaçament dels pacients cerdans sinó que també pel que fa la programació: «l’oferta d’aquesta cirurgia és una millora qualitativa important per a la població del territori, perquè si bé les lesions d’esquena que requereixen cirurgia no són la majoria, sí que suposa un salt qualitatiu poder-les fer a Puigcerdà, evitant les llistes de espera que hi ha en hospitals més grans i sobresaturats», segons han explicat des de la direcció mèdica del centre. Tant és així que, segons ha explicat el cap del servei de Cirurgia Ortopètica i Traumatològica, Manel Mas, cada any es deriven fóra de la Cerdanya una quarantena de pacients, que ara es podran operar a Puigcerdà: «si bé la majoria de les lesions d’esquena no necessiten cirurgia, sí que són molt prevalents entre la població i representen un alt percentatge de les visites anuals que fa el nostre servei de COT a Consultes Externes». En l’àmbit de les patologies de columna, l’Hospital de Cerdanya també ha estrenat una «Comissió del dolor», la qual està formada per professionals de l’atenció primària i diversos especialistes de l’Hospital per treballar conjuntament. L’equip «enfoca el dolor com una patologia en sí mateixa i ofereix solucions multidisciplinars», segons han explicat des de hospital. La setmana passada l’hospital ha estrenat també una sala blanca per a quimioteràpia que evita el viatge dels pacients a Berga o Manresa.