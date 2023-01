La plataforma ecologista SOS Pirineus ha fet una passa més en la seva creuada contra la construcció presumptament irregular d’una casa en terrenys no urbanitzables per part del qui va ser regidor de Bellver de Cerdanya, Joan Porta, fill del també dimitit alcalde, Xavier Porta. SOS Pirineus ha presentat tota la documentació referent a la construcció del «xalet» segons defineix la plataforma o «cobert agrícola» segons defineixen els acusats, a l’Oficina Antifrau de Catalunya perquè, si ho considera oportú, activi un procés judicial. La plataforma, a més, ha afegit a l’expedient altres denúncies com ara la concessió d’ajudes a joves agricultors.

En l’expedient de SOS Pirineus s’hi afegeix una avís sobre possibles irregularitats en l’atorgament d’una ajuda per l’activitat agrícola: «en la resolució del Síndic s’indica que en les DUN presentades per Joan Porta davant de la Generalitat els anys 2021 i 2022 declara una superfície de conreu inferior a la unitat mínima de conreu». Sobre aquest fet, des de la plataforma han emfatitzat que «Joan Porta va rebre, com a mínim, una subvenció del DARP de 25.000 euros», en concepte d’ajuda a joves agricultors ja que suposadament conreava terrenys adjacents a la polèmica construcció. En aquest afer, la denúncia a Antifrau afecta també l’actual alcaldessa de Bellver i regidora quan Porta era alcalde:«es coneix per altra banda, que Laia Serra, successora de Xavier Porta com a màxima autoritat del consistori, va signar l’informe requerit per optar a la subvenció, sent alhora també funcionària del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el DARP de Puigcerdà».

L'alcaldessa de Bellver, Laia Serra, ha refusat de moment valorar la denúncia. Per la seva part, l'Oficina Antrifrau ha confirmat que ha rebut l'expedient i ha anunciat l'inici d'un anàlisi administratiu que inclourà requeriment d'informació a l'Ajuntament de Bellver. Una vegada superat aquest anàlisi, l'ens de la Generalitat decidirà si arxiva el cas, si fa recomanacions al consistori o, si hi veu traces de delictes, elevar la denúncia a la Fiscalia Anticorrupció o als Jutjats.

Permuta i requalificació

Paral·lelament, la plataforma denuncia també una permuta pressumptament irregular de terrenys entre l’Ajuntament i el veí de qui va adquirir els terrenys Joan Porta: «és conegut que, com a mínim la finca on s’ha construït l’edificació de referència, li va ser transmesa al fill de Xavier Porta per part de Joan Robert. Tot i no contemplar-se en la normativa, amb la intenció d’acreditar la preexistència antigament d’un habitatge, l’any 2021, Joan Porta aporta una declaració, en paper notarial, d’un membre de la família Robert en la que aquest manifesta «tinc memòria i recordo que en l’esmentada finca hi havia una casa habitada que constava de planta baixa i golfes;En la proposta de POUM, amb aprovació provisional l’agost del 2020, es planteja, per part de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, una permuta que deriva en una requalificació, fent-lo sòl urbà, d’una zona que engloba un extens terreny al nucli d’Ordèn casualment propietat de Joan Robert. Concretament, es tracta de la zona designada en el planejament com a PAU-ORD-4 que passaria de sòl no urbanitzable de protecció preventiva a sòl urbà no consolidat, tractant-se d’una àrea absolutament verge a dia d’avui». Així, SOS Pirineus insta l’Oficina Antifrau a investigar-lo per «la presumpta construcció il·legal de una casa unifamiliar en sòl no urbanitzable;La presumpta prevaricació de funcionaris públics;La presumpta omissió del deure de perseguir delictes;Manca de transparència del Consistori» i, doncs, que Antifrau porti el cas «a les instàncies fiscals i judicials que correspongui per tal de depurar les corresponents responsabilitats».

El Síndic de Greuges ja va apuntar que «les obres de construcció executades es van dur a terme sense la preceptiva autorització administrativa».