La Molina registra gruixos de neu de fins a 40 cm a cotes baixes a 75 cm a les altes. Les darreres nevades i el fred intens han permès obrir la connexió del domini esquiable La Molina + Masella. Aquest cap de setmana està previst que les persones visitants puguin lliscar per 37 pistes de l’estació i recórrer 35 quilòmetres esquiables. A més, per primer cop aquesta temporada estaran oberts tots els sectors de l’estació des d’Alabau fins a la Tosa d’Alp. D’altra, també estaran oberts els circuits de raquetes de neu i l’snowpark.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té diverses estacions d'esquí i a totes hi ha una situació millor que la setmana anterior. A més la previsió de temperatures fredes dels propers dies garanteix una bona condició de la neu a les pistes. A Boí Taüll ha estat la més afavorida per les darreres nevades. L’estació de l’Alta Ribagorça registra uns gruixos entre 65 cm a cotes baixes i 130 a les altes. Les previsions per al cap de setmana son d’ampliar el domini esquiable, amb obertura del sector de Collbirrós, i obrir el 95% de les pistes, que sumen un total de 41 pistes i 9 de 10 remuntadors.

L’estació de Port Ainé disposa d’unes òptimes condicions i de molt bona qualitat de neu, el qual ha permès obrir gran part del seu domini esquiable amb gruixos de neu de fins a 75 cm. Pel cap de setmana hi haurà 22 pistes obertes, que representa el 95% de quilòmetres esquiables, i estaran el 100% dels remuntadors en funcionament. A més, disposarà de tots els itineraris (fora pista, raquetes de neu, snowpark, parc lúdic i skimo) oberts.

Espot, per la seva banda, compta entre 60 cm a cotes baixes i 95 cm a les altes. El cap de setmana estaran obertes 18 de les 22 pistes amb qualitat de neu pols dura, el 100% dels remuntadors i els itineraris de raquetes de neu i skimo. L’obertura de l’itinerari de forapista dependrà del risc d’allaus. D’altra banda, el 28 i 29 de gener es disputaran les dues últimes jornades dels Campionats del món de Para Esquí Alpí, amb l’slalom d’homes i dones, respectivament.

Pel que fa a Vallter, les últimes nevades han permès acumular un gruix de neu de 15 cm a cotes baixes i 40 cm a cotes altes. En els darrers dies l’estació ha obert la pista de l'Estadi, una pista vermella que disposa de molt bona qualitat de neu, i el Telecadira Jordi Pujol Planella, que permet arribar fins la cota màxima de l'estació, a 2.500 m. A més, pel cap de setmana també estarà oberta la pista de trineus per als més menuts i la cafeteria Marmotes, per prendre un cafè o fer un bon dinar amb vistes a l’estació.

Amb gruixos de neu de 50 cm a cotes baixes i fins a 80 cm a les altes, Vall de Núria té previst obrir el 76% del domini esquiable i el 100% dels remuntadors. El Parc Lúdic està a ple rendiment, amb pistes de trineus i tubbings. A més, dissabte 28 de gener tindrà lloc la ja tradicional Nit del Papu amb l’esquiada nocturna amb bruixes, dimonis i papus.