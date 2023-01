Membres del comitè de treballadores de la Residència Sociosanitària de Puigcerdà han esclatat contra la política de la nova direcció del centre pel que consideren una gestió «autoritària» i «unilateral» que està causant baixes laborals per estrès i ansietat. Un grup d’una trentena de membres de la plantilla s’ha concentrat davant la residència amb pancartes denunciant que treballen amb por i crits de dimissió de la directora.

Les treballadores han redactat un manifest en el qual argumenten que «des de la proposta de canvi d’horaris per part de la directora fa més d’un any estem patint... la seva gestió autoritària i unilateral no li deixa veure que les diferències entre iguals crea malestar i mal ambient de treball. La resta de professionals del centre també estan anul·lats». Les treballadores han remarcat que «altres efectes col·laterals de la seva gestió són baixes psicològiques i tractaments amb ansiolítics; veiem que la nostra situació no millora però empitjora a grans passes. Que trist és treballar a disgust, patir por, sentir-se perseguit i assenyalat. Ara ens ha arribat el temps de la venjança, que s’apodera dels que tenen el poder i continuen deixant estralls al seu pas». En aquest sentit, les afectades han argumentat que «ha començat la fase de represàlies amonestant per escrit a companyes per fets banals sense fonament... Les que continuem tenim tal estrès que no podem aguantar més. La gran majoria som treballadores amb molts anys d’antiguitat, mai ens hauríem imaginat veure’ns en aquesta comèdia. Estem fartes de callar. Volem solucions urgents». En la protesta han apuntat que la situació, i també el tracte amb els familiars, afecta l’atenció als residents.

Una de les treballadores ha explicat a peu de concentració que «la nova directora ha volgut fer canvis substancials en l’organització i els horaris sense seguir els protocols establerts. Aquesta direcció assetja les treballadores i la gent està molt cansada». Aquesta treballadora hi ha afegit que «també hi ha molts problemes amb el personal que treballa per torns perquè no respecten el conveni col·lectiu, estem a la seva entera disposició i et truquen quan volen planifican-te la setmana;ens truquen a les dotze de la nit o a les set del matí i no ens paguen les guàrdies, ni la disponibilitat ni les hores extra». Les treballadores manifestants han apuntat que el 70% de la plantilla, amb més de cent professionals, està afectada per la gestió «autoritària» de la nova direcció. El nou equip dirigent va prendre el càrrec fa poc més d’un any. La gerència de la Fundació Hospital de Puigcerdà que gestiona la Residència ha declinat donar la seva versió de la situació i ha argumentat que no és moment de fer valoracions perquè hi ha en marxa una negociació amb el comitè d’empresa.