Consell i patronal creen un pla per impulsar palanques de creixement

Amb l’anàlisi de Cluster Development sobre la taula, Consell Comarcal i Empresariat Cerdanya, en col·laboració també amb la Fundació Bosch Aymerich, han encarregat un projecte per revitalitzar l’economia local a partir del que han anomenat les seves «cadenes de valor», a partir de les quals han fixat unes «palanques de creixement».

Les quatre vies de possible nou creixement de la Cerdanya deslligada de la construcció són el turisme temàtic, com ara el de congressos i l’esportiu; la de l’alimentació i la de medi ambient. Si bé les institucions públiques i privades han optat per impulsar primer la palanca turística, també se centraran en el futur pròxim en l’àmbit de l’alimentació amb el foment dels sectors primaris modernitzant i consolidant les indústries agroalimentàries que asseguren el manteniment dels conreus tradicionals. Finalment, també impulsarà els espais naturals com a motor econòmic. En nom de la consultora que ha realitzat l’estudi, Lluís Ramos ha explicat que «l’objectiu de les cadenes de valor i les palanques de creixement futur és fixar els sectors que poden diferenciar la Cerdanya i que, per tant, permetre que les seves empreses siguin mes competitives, generin llocs de treball de qualitat i sous més alts; en definitiva, millorar la qualitat de vida de la gent que viu i treballa a la Cerdanya».

La primera palanca de creixement que impulsarà la comarca és la del turisme corporatiu. Això vol dir convertir la Cerdanya en un destí per a empreses que hi vulguin fer reunions o presentacions de productes. Per a això, caldrà engegar una reforma interna del mateix sector turístic que ha d’incloure, segons el consultor: establir una estratègia de captació; estructurar una oferta específica per a les empreses; coordinar les ofertes per a tot el parc hoteler; identificar tots els sectors interessats en el nou camp de creixement; fer promoció conjunta en l’àmbit públic i privat; adaptar les instal·lacions hoteleres que encara no ho estan per acollir grups de fins a 70 persones; i crear una indústria auxiliar especialitzada en turisme corporatiu.

Lluís Ramos ha apuntat que «bona part de la feina no serà tant construir sinó crear xarxa entre els professionals de la comarca i posar en marxa els projectes relacionats amb estratègia i innovació».