La patronal insta a trobar nous sectors d’activitat per dinamitzar l’economia

La patronal Empresariat Cerdanya està formada per 140 empreses de tots els sectors. La seva presidenta, l’hotelera de Puigcerdà Montse Dolcet, ha argumentat que el repte de la comarca és «dinamitzar l’economia», per exemple, amb un projecte per atreure turisme entre setmana que ompli hotels i cases rurals en comptes de les segones residències, que ja s’omplen massivament els caps de setmana.

Dolcet ha remarcat que «la desestacionalització és bàsica i fonamental; necessitem que de dilluns a divendres hi hagi més vida i ingressos a la Cerdanya. En èpoques punta ja tenim una ocupació molt alta, però entre setmana no». La nova presidenta dels empresaris cerdans ha remarcat la importància de tirar endavant els projectes que s’han dibuixat sobre la taula, per la qual cosa caldrà fixar una fórmula de treball: «Ara haurem de triar un model de governança que, creiem, ha de culminar amb una figura que coordini tots els sectors que hi ha a l’associació, com ara l’hoteler, el comercial o el de la restauració; hem de mirar quines ajudes tenim i buscar un dinamitzador, ja sigui de l’Empresariat o del Consell». En els pròxims mesos la Cerdanya mirarà d’aglutinar el màxim nombre i varietat d’empreses possible per arrencar una fórmula econòmica nova que diversifiqui els ingressos i desestacionalitzi els negocis.