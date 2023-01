L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat les obres de remodelació de l’avinguda Pirineus que l’han de convertir en un vial més atractiu per als vianants amb un disseny que realment sigui d’avinguda per connectar el principal accés al nucli urbà per l’avinguda Catalunya i la plaça de l’Estació.

Les obres tenen com a finalitat renovar les voreres per crear un carrer més apte per al passeig i l’oci, per la qual cosa els establiments de restauració que s’hi han anat obrint en els últims anys tindran més espai per a les terrasses. L’actual avinguda Pirineus presentava un ferm molt malmès per l’erosió provocada per les nevades i el gel i el desgast, i dos carrils de circulació amb pas molt estret. La intenció de l’equip de govern és «dignificar» el vial per tal que millori la mobilitat dels veïns del barri de l’Estació i dels que arriben a la vila tant en vehicle com en tren. Des d’aquesta avinguda s’accedeix també a la zona dels ascensors que condueixen al mirador de la plaça de l’Ajuntament i al barri vell. El disseny del nou vial preveu l’eliminació de places d’aparcament per fer lloc a les voreres més amples i les terrasses, així com arbrat als dos costats, amb una quinzena d’exemplars, per canviar-ne l’aspecte. En algun tram del carrer, en canvi, la vorera es farà més estreta per crear alguna plaça nova per aparcar-hi. L’actuació té un pressupost de 150.000 euros i ha d’estar enllestida en les pròximes setmanes en base a les condicions del temps.