Llívia acollirà el mes de juliol la Iniesta Academy Internacional Summer Campus, una campus de futbol amb un centenar de places per a futbolistes d’entre vuit i setze anys avalat per l’exjugador del FC Barcelona atualment a la lliga del Japó, Andrés Iniesta. L’Ajuntament de Llívia i la Iniesta Academy han signat un acord per tal que l’enclavament cerdà sigui l’amfitrió d’aquesta primera edició del campus d’estiu a Catalunya.

Segons han explicat des del consistori, «durant el campus els jugadors s'allotjaran als establiments hotelers de Llívia i s'aprofitaran de les instal·lacions esportives de nivell, com ara el camp de futbol, el parc de Sant Guillem i el pavelló esportiu local». Al campus hi participaran infants i joves de les seus arreu del món de la Iniesta Academy com ara Japó, Singapur, USA, Panamà, Mèxic, Veneçuela, Espanya. Durant l’activitat, la primera quinzena de juliol, també es farà un torneig.