Finalment Puigcerdà reprèn aquest any la Festa del Trinxat. El dissabte 25 de febrer a la nit el poliesportiu reviurà la gran gala gastronòmica i festiva de l’hivern a la capital cerdana després que no l’hagi pogut celebrar en els últims dos anys a causa de la pandèmia i les posteriors restriccions sanitàries.

L’Ajuntament de Puigcerdà ha presentat aquest dijous la que serà la XXVIa edició de la Festa del Trinxat en un acte a la sala de plens conduït per l’alcalde, Albert Piñeira, i la regidora de Festes, Carme Mas, i Montse Dolcet en nom de Cuina Pirinenca. L’equip de govern confia que la celebració es reprendrà amb la força que tenia l’any 2020 i que havia recuperat després d’uns anys de descens en el número de comensals. En aquella 25a edició celebrada pocs dies abans de l’esclat de la Covid-19, més de 900 persones van la sala de festes creada al poliesportiu, lluny ja del mig miler de l’edició del 2014. Així, Puigcerdà afronta aquesta edició amb el convenciment que «farem ple amb mil comensals», segons va apuntar l’alcalde. La festa té un pressupost de 60.000 euros, hi participen quinze restaurants de Puigcerdà i deu de la resta de Cerdanya, sis pastisseries, vint cuiners, cinquanta cambrers i un equip de voluntaris i els alumnes del cicle de Gastronomia de l’institut Pere Borrell.

Els tiquets per assistir a la Festa del Trinxat es posaran a la venda el pròxim dilluns dia sis de febrer a l’Oficina de Turisme de la capital cerdana. El preu dels tiquets serà aquest any de 27,5 euros. En aquest sentit, l’Ajuntament ha volgut mantenir el preu que ja tenia no tan sols l’any 2020 sinó que també els anteriors per tal d’ajudar a mantenir el nivell d’assistència a la festa. Aquest any el menú el completaran els embotits i formatges de Cerdanya acompanyant un entrant de tastets, bacallà de segon i cigne de postre.

La Festa del Trinxat l’organitza l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme i compta amb la col·laboració de Cuina Pirinenca de Cerdanya, la Fundació Adis, la Caixa, Artesanies Carlit, l’IDAPA i la Diputació de Girona.