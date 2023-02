La candidatura d'Esquerra Republicana a Puigcerdà, encapçalada per Joan Manel Serra, s'ha presentat aquesta tarda en un acte que ha tingut lloc a la Biblioteca Comtat de Cerdanya i que ha comptat amb la presència de la secretària general adjunta i portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Sota el títol Polítiques republicanes per transformar el municipi Puigcerdà, el candidat republicà i la secretària general adjunta han conversat sobre els principals reptes de futur de la capital cerdana.

Serra ha fet balanç del treball a l'oposició del grup republicà durant aquests anys a l’Ajuntament i ha presentat la nova candidatura Impulsem Puigcerdà- ERC-AM. Segons Serra, "Puigcerdà ha perdut la capitalitat de la comarca en molts sentits, la manca d’un model clar i ben definit ha fet que la nostra vila quedi molt lluny com a referent amb relació a altres municipis de la mateixa comarca o de comarques veïnes, i hem de tornar a ser referents, hem d’apostar clarament per ser capital o co-capital de l’Alt Pirineu i Aran, no només de la Cerdanya.”

Per la seva part, Vilalta ha explicat els pilars de la governança republicana i ha fet incís en què, “entenem la política com una eina per transformar i canviar la realitat. Ha arribat el moment en què el Joan Manel i el seu equip aconsegueixin fer realitat aquesta transformació a Puigcerdà”.

El passat mes de desembre, les bases de la formació republicana van escollir per unanimitat de vots Joan Manel Serra per tornar a liderar l’equip al consistori. “Som una candidatura que suma, amb moltes propostes i al servei de tothom. Fem valdre la ciutadania i el territori. Treballem per un futur més social, feminista i sostenible”, ha exposat el candidat a l’alcaldia sobre Impulsem Puigcerdà- ERC-AM.

Al seu costat, Vilalta ha fet palès la necessitat de tenir un govern republicà en el municipi de Puigcerdà que sigui transformador i proper a la seva gent. Finalment, Serra ha explicat els principals reptes de futur que vol entomar com a alcaldable, com ara la manca d’habitatge social, la problemàtica del casal de gent gran, la desestacionalització del turisme, la transformació ecològica o l'ampliació de l'oferta d'estudis superiors a la comarca amb l'objectiu de donar més perspectives de futur als joves.

La jornada ha acabat amb una passejada pels carrers de la capital del municipi, on tant Marta Vilalta com Joan Manel Serra han intercanviat paraules amb veïns i veïnes.