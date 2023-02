Puigcerdà ja te el tercer gran aspirant a l’alcaldia. Els afiliats de Junts han triat Jordi Gassió com a candidat a les eleccions municipals en una reunió celebrada aquest dilluns al vespre. En la trobada, els afiliats amb dret a vot, una dotzena de la trentena de membres del partit que hi van assistir, van ratificar la tria feta per la Comissió Territorial Municipal (CMT) del partit en favor de Gassió per davant de l’altra precandidata.

La designació de Jordi Gassió com a candidat de Junts completa un elenc de caps de cartell molt presents a la vida pública de Puigcerdà. Gassió és un reconegut metge traumatòleg de l’Hospital de Cerdanya que justament va participar en la posada en marxa del centre mèdic en la seva inauguració el 2014 com a director. El nou alcaldable, nascut el 1959 a Sabadell i puigcerdanenc des de 1992, torna a la política local després de ser regidor a l’oposició en el mandat 2007 2011 i vicepresident del Consell Comarcal. També ha presidit la Creu Roja i el Club Gel Puigcerdà, càrrec que encara ostenta, és membre de la junta de l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCER), ha estat director mèdic de l’estació de la Molina, és membre del cos de bombers voluntaris de la vila i va ser director general de Prevenció, Extinció d’Incèndis i Salvament de la Generalitat l’any 2011.

Jordi Gassió pren el repte de presentar-se a les eleccions amb la «il·lusió de ser alcalde» perquè «si no fos així ja no em presentaria». Pel que fa al vessant més polític, el cap de cartell de Junts ha explicat que «m’agrada el municipi i la política a aquest nivell» i respecte el nou escenari local, amb una competència amb Francesc Armengol (Futur per Puigcerdà) i una hipotètica lluita per un espai similar de vots ha considerat que «a les municipals es vota molt la persona i l’equip que porta més que no pas el partit; lluitar per un mateix espai? be, depèn. Jo el que veig és un escenari amb força llistes i que avui en dia és molt difícil treure majories, que tampoc son bones». En aquest sentit, Gassió veu molt probable un segon acte de les municipals en les converses posteriors a les eleccions. En aquesta tessitura, afirma que te «molt bona» relació personal tant amb Armengol, amb qui coincideix a l’AUCER, com amb Joan Manel Serra (ERC).

«Aprofitarem el llegat bo»

Pel que fa al llegat d’Albert Piñeira, que és alcalde de la capital cerdana des de l’any 2011 primer amb Convergència en un mandat amb qui va compartir llista, el candidat de Junts ha apuntat que «aprofitarem el bo del que ha fet, i ha treballat molt per Puigcerdà, amb la voluntat de començar de nou. Jo no sóc l’Albert Piñeira ni som el seu equip. El nostre objectiu és començar una mica de nou, que és el mateix que faríem si en comptes de l’Albert fos un altre alcalde d’una altra formació;n’aprofitaríem el bo i intentaríem arranjar el que no és tant bo».

En les pròximes setmanes el nou candidat formarà l’equip que l’acompanyarà a les eleccions, feina que ha posposat fins no tenir la certesa que encapçalaria el nou projecte polític.