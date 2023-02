El Parc Natural del Cadí- Moixeró ha arreglat i ampliat el recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda del mirador del Cap del Ras, a l’entorn de la vall de l’Ingla, dins el terme municipal de Bellver de Cerdanya. Es tracta d’un dels únics entorns d’alta muntanya adaptats per a visitants que es mouen amb cadira de rodes, de manera que és un dels racons de l’àrea protegida del parc més visitada per aquest col·lectiu i les persones grans que caminen amb bastó.

La brigada del parc ha enllestit aquests dies una actuació de millora del camí pavimentat per tal que els excursionistes amb mobilitat reduïda puguin accedir amb facilitat a la balconada inferior del mirador. Les feines s’han centrat en l’obertura d’un nou ramal que connecta el recorregut original amb la part inferior de la talaia. Des del mirador del Cap del Ras els visitants del parc poden observar cap al nord els cims i valls del Pirineu des del Carlit, a llevant, fins als més occidentals del Parc Nacional d’Aigüestortes. Cap al sud la panoràmica és dominada per la paret del Cadí. El recorregut, d’1,1 quilòmetres, travessa un entorn de bosc de pi negre i prats subalpins fins a situar els visitants a una altitud de 1.732 metres. El recorregut adaptat es va crear l’any 2011 com a part d’un programa del Departament de Territori i Sostenibilitat. Al Pirineu català hi ha dos itineraris més equiparables, a Espot, de 0,4 quilòmetres, i el del mirador dels Orris de Bagà, amb 0,1 quilòmetres.