«A la Cerdanya s’està produint un canvi i a les municipals es notarà»

La Cerdanya viu un moment d’ebullició social. En l’última dècada han sorgit moviments naturalistes, mediambientals i de cultura popular que lluiten per una comarca amb una economia menys centrada en el turisme residencial. El moviment Confluència per una Cerdanya Sostenible ja aglutina setze entitats amb aquests objectius.

Com neix Confluència?

Bàsicament per la reunió de tres entitats, Ceretània, Grup de Recerca de Cerdanya i Cerdanya en Acció pel Clima. Tenim gent comuna i un dia vam pensar d’aglutinar totes les entitats per mirar de canviar una mica el model econòmic, social i ecològic de la comarca.

Políticament no es pot fer?

Els polítics no estan pel que toca, de manera que vam decidir que s’havia d’intentar fer-ho des de la societat civil. Que sigui la gent la que faciliti el canvi de baix a dalt, i no a l’inrevés.

De seguida reben bona resposta per part de les entitats?

Sí, vam fer una primera reunió amb les setze entitats i vam pactar molt ràpidament, jo diria que amb una rapidesa espectacular, un manifest de dotze punts sobre economia, ecologia i societat amb els quals volem que s’aturi el model actual.

Quin és el repte?

Tampoc no volem aturar del tot el model turístic, no és que hi estiguem en contra, però creiem que s’han de desenvolupar models alternatius. Creiem que si continuem així tindrem problemes seriosos. Les últims estadístiques publicades de la gent que es dedica a la construcció i als serveis demostren que estem posant tots els ous al mateix cistell. Vam poder veure durant la covid què passa quan deixa de pujar gent, tot se’n va a la merda. Més clar l’aigua. Això pot tornar a passar. També pot passar que en una dècada deixi de nevar i la gent prefereixi anar a altres llocs. Què farem, llavors, amb l’economia de la comarca?

Quina Cerdanya veuen ara?

Una comarca tancada de dilluns a dijous. I abans la Cerdanya estava oberta de dilluns a diumenge. Aquí entre setmana no hi ha res.

Com s’organitza Confluència?

Fem reunions periòdiques per parlar d’algun tema, l’últim per exemple va ser sobre l’aigua i els recursos hídrics. Debatem i redactem unes propostes que després fem públiques i enviem als partits polítics i institucions.

Qui hi ha a les entitats?

Hi ha una mica de tot excepte polítics, per bé que algun regidor sí que ve, però és l’excepció. Hi ha gent de totes les edats i sectors, també excepte del sector immobiliari.

Cap on va Confluència, hi haurà un moment de confrontació amb el sistema...

Sí, i això serà molt ràpid. Presentarem el manifest dels dotze punts a tots els partits que es presentin a les municipals i els demanarem que es pronunciïn. Publicarem en una web les respostes perquè tothom sàpiga a qui i què vota.

Creu que a les municipals es notarà aquests aires de canvi que hi ha a la comarca?

Crec que sí. Fa quatre anys potser no, però en els últims anys, entre la covid, el projecte olímpic i la gentrificació s’ha mogut molta gent. S’ha produït un canvi a la Cerdanya. De moment no seran espectaculars, però n’hi haurà. El procés també va ajudar que la gent veiés que es podia sortir al carrer a manifestar-se. Això aquí abans era impensable.

Què motiva la gent a voler un canvi?

La gent jove es veu molt afectada en l’àmbit personal. Primer li costa trobar una feina i després un lloc on viure. La gent jove s’adona que viurà pitjor que els seus pares. I així ens va marxant la gent de la Cerdanya amb bona formació.