L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat i presentat un calendari local esportiu amb 24 esdeveniments de diferents disciplines que finalitzarà el 31 de desembre amb la Cursa Sant Silvestre. Segons ha destacat el mateix consistori, entre les principals novetats del calendari hi ha el canvi de dates de la Puigcerdà Fons, ajornada al 12 de març per falta de neu, o un Sprint Urbà Internacional d’Orientació amb mapa que es farà a Puigcerdà i que formarà part de la competició O-France que se celebrarà a Font Romeu el mes d’agost. Igualment, aquest any l’Ajuntament també recuperarà la Travessa a l’Estany nedant federada i el Trofeu Internacional de Cúrling Vila de Puigcerdà que arribarà a la 16a edició. El programa l’han presentat l’Alcalde de Puigcerdà Albert Piñeira, la regidora d’esports, Mar Quera, i el tècnic d’esports Xavier Guiu. L’alcalde ha recordat que el Pirineu ostenta aquest any la catalogació de «Comunitat Europea de l’Esport», la qual «consolidarà Puigcerdà com a referent esportiu».