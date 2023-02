La renovada botiga del Museu de Llívia s’ha convertit en un establiment de difusió i venta de productes culturals del municipi i la Cerdanya assolint durant el 2022 un augment de negoci del 30% respecte l’any anterior. El nou impuls a les vendes d’artesania, llibres i productes relacionats amb la història i el patrimoni cerdà respon a l’aposta de l’Ajuntament de convertir l’equipament turístic de la Farmàcia Esteva en un referent entre els centres culturals de la comarca. Ara el mateix Ajuntament ha fet una crida a la resta d’artesans de la vall perquè aprofitin l’espai per vendre el seus productes i incrementar així el nou vector comercial local.

Des del consistori han argumentat que «ara farà un any que el servei va ser totalment renovat, un projecte inclòs en el Pla Estratègic 2030. Aquestes millores, més el fet que el museu s'hagi obert aquests últims mesos als productors i artesans locals, tot oferint-los un espai d'exposició i venda dels seus productes, ha donat els seus resultats. De fet, des de l'any 2012, any d'inauguració del museu actual, mai no s'havia arribat a la xifra de vendes assolides l'any 2022, amb més de 10.600 euros, una xifra que representa el 30% més que l'any 2021». El director del Museu, Gerard Cunill, ha recordat que la voluntat del museu és potenciar aquesta relació amb els artesans locals: «estem oberts a tenir en exposició i venda, productes creats de forma artesanal a la Cerdanya, Alta i Baixa, i al Pirineu». En aquest sentit, però, Cunill ha matisat que «ens reservem el dret d’avaluar les aportacions i de no incloure-les finalment a la botiga, per qüestions d’espai, pressupostàries, de qualitat o bé estoc disponible. L’avaluació es fa amb criteris de rendibilitat econòmica del producte, de qualitat i que ajudi a complir amb els objectius de la institució, la missió i els valors d’aquesta».

El Museu de Llívia va renovar el vestíbul fa un any amb un projecte que va suposar una inversió de 48.000 euros. Amb la nova configuració de l’espai i la seva orientació comercial en l’àmbit local, la botiga del Museu passa a ser «una experiència més» en la visita a la Farmàcia i el fons patrimonial.