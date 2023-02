Les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es preparen per a una de les festes més divertides de l'any: el Carnestoltes. Les persones visitants podran gaudir de diverses propostes aquest cap de setmana,on el bon ambient i la diversió es convertiran en els grans atractius de la cita.

L'estació de Vallter celebrarà el Carnestoltes dissabte 18 de febrer amb música i un concurs de disfresses. Les persones interessades a participar-hi hauran de venir disfressades, fer-se una fotografia al Photocall que l'estació muntarà per a l'ocasió i penjar-la al seu perfil d'Instagram amb el hashtag #disfressatavallter. També hi haurà un escenari on poder lluir la disfressa amb música en directe i una ruleta que repartirà regals a qui hi participi.

Vall de Núria organitza activitats per a tots els gustos i edats. El cap de setmana del 18 i 19 de febrer els menuts de la casa podran participar durant tot el matí a un taller de maquillatge,perquè es pintin la cara del que vulguin: animals, fades, prínceps, heroïnes... I els més atrevits, podran convertir-se en arquitectes al taller de construcció d'un tren cremallera amb elements reciclats de 16.00 h a 17.00h. Serà una jornada plena de fantasia. També es repartirà xocolata calenta per a tots els visitants de l'estació per acabar d'endolcir el dia.

Paral·lelament, qui vulgui degustar d'una bona calçotada ho podrà fer el dissabte 18 a la terrassa de la Cabana del Pastor de 13.00 h a 15.00 h. Tot seguit, de 16.00 h a 19.30 h, i aprofitant la previsió de bon temps, l'estació animarà les persones visitants amb una sessió d'aprèski amb DJ, també a la terrassa de la Cabana dels Pastors. Una proposta ideal després d'una jornada a la neu, esquiant o fent snowboard.

Les estacions de muntanya pallareses celebren el Carnestoltes el dissabte 18 de febrer. D'una banda, Espot convidarà tothom a gaudir d'un dia diferent a la neu i a buscar per l'estació al "Cocodril Dundee", que repartirà molts regals a aquells que vagin disfressats i el trobin.

D'altra banda, a Port Ainé els més petits de la casa podran convertir-se en el personatge que més els agradi al taller de maquillatge. L'activitat tindrà lloc a partir de les 12.00 h a la terrassa de l'Hotel de Port Ainé. A més, per acabar d'arrodonir el cap de setmana, diumenge 19 de febrer secelebraràa la pista Carena el primer trofeu 'Daina Race' organitzat per l'AEP, una competició autonòmica d'esquí alpí dins del circuit U10 i U12en modalitat gegant.

La Molina, dissabte 18 de febrer organitzarà l'activitat "A la recerca del Tresor", on, amb l'ajut d'un mapa, els participants hauran de trobar el camí correcte i resoldre diverses proves per aconseguir una moneda amb la combinació que obre el cofre del tresor. Les persones que hi vulguin participar hauran d'apuntar-se a les oficines centrals de La Molina.També tindrà lloc el trofeu Pista! Pista!, una competició on poder veure a infants que debuten per primer cop en el món de la competició d'esports de neu. I per acabar de finalitzar aquesta jornada de festa i disbauxa, totes queles persones que vagin a esquiar dissabte podran participar en un concurs de disfresses a la plaça del Telecabina.

A l'Alta Ribagorça, l'estació de Boí Taüll celebrarà el Carnestoltes dissabte 25 de febrer, i organitzarà un concurs de disfresses. Les persones interessades a participar hauran de publicar a Instagram una fotografia disfressades a l'estació, mencionar el perfil de @boitaull_ i utilitzar el hashtag #CarnestoltesBoíTaüll. A més, durant la jornada el personal d'animació de Boí Taüll recorrerà l'estació amb un photocallmòbil per incentivar la participació. Se sortejaran forfets de dia entre tots els participants.

Per aquest cap de setmana de Carnestoltes està previst que a les estacions de muntanya d'FGC Turisme es gaudeixi de molt bones temperatures amb gruixos de neu acumulada d'un metre, sobretot pel que fa a les estacions del Pirineu occidental, com és el cas de Boí Taüll que preveu 130 cm neu pols-dura o Espot i Port Ainé amb una màxima de 95cm i 75 cm de neu. També es preveu que la gran part del domini esquiable estigui obert, permetent que les persones esquiadores puguin aprofitar al màxim aquesta diferent i divertida jornada de neu. Enrelació amb les estacions del Pirineu oriental, està previst que obrin amb més de 80 cm de neu acumulada a La Molina i Vall de Núria, i amb 70 cm a Vallter.