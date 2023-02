L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya ha activat el projecte Pressupostos Participatius i ha fet una crida als joves cerdans a involucrar-se per dissenyar i organitzar algun nou projecte o activitat amb una partida específica de 2.000 euros.

El projecte té com a objectiu «fomentar la participació i implicació dels joves en les activitats comarcals», segons han apuntat des de l’àrea de Joventut. Així, la iniciativa «consisteix en un concurs on els joves poden presentar idees d’aquells projectes i activitats que els agradaria que es portessin a terme a la comarca, amb propostes que poden ser de qualsevol àmbit», segons han explicat des de Cerdanya Jove. Per presentar les idees als pressupostos participatius s’ha de fer en grups d’entre tres i sis persones i enviar el projecte abans del dia 3 de març al formulari de participació, que ha quedat publicat a la web de Cerdanya Jove. Una vegada rebudes les propostes, el divendres 10 de març es farà una assemblea en la qual els participants hauran de defensar els projectes presentats. A partir d’aquí, Cerdanya Jove organitzarà una votació presencial que començarà el dia de l’assemblea i s’allargarà fins al dia 24 de març a les set del vespre. En l’elecció hi podran votar les persones amb vinculació a la comarca nascudes entre els anys 1993 i 2009. El principal punt de votació serà a l’oficina jove de la Cerdanya de la plaça del Regne de Mallorca de Puigcerdà de dilluns a divendres de cinc a set de la tarda. Igualment, els joves també podran votar durant l’hora del pati dels centres educatius de secundària, l’IES Pere Borrell i l’Escola Vedruna en dies que s’anunciaran als mateixos centres. La votació també quedarà oberta als locals joves de Martinet, Ger i Bellver els dies 15, 16 i 23 de març, respectivament. Des del Consell han remarcat que «el grup autor de la proposta més votada serà l’encarregat de tirar-la endavant, amb l’ajuda i supervisió de les tècniques de Cerdanya Jove». Els projectes triats en edicions anteriors van ser un taller de ball K-pop, uns Campaments Off-line, una gimcana Cerdanya Prix i la fira Ecobellver.