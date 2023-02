El Consell Comarcal de Cerdanya desplegarà a partir de la setmana que ve el nou servei de canguratge públic «L’Espai» a Llívia, Alp i Ger.

L’ampliació d’aquest servei a altres pobles de la comarca s’activa després que el mes de novembre s’estrenés a Puigcerdà com una eina per a les famílies que no poden conciliar la vida laboral amb la cura dels infants especialment a causa dels horaris del sector turístic, el gran dominant en l’economia de la vall. Així, a partir del mes de març «L’Espai» s’oferirà a Alp els dimarts de tres quarts de cinc de la tarda a vuit del vespre; a Ger els dimecres i a Llívia els dilluns, a la mateixa hora. A Puigcerdà el canguratge es presta els dimarts, dijous i divendres de dos quarts de cinc a vuit del vespre i els dissabtes de tres quarts de deu del matí a tres quarts de dues del migdia.

Tal com han explicat des del mateix Consell, es tracta «d’un servei de canguratge puntual per infants i joves compresos entre els quatre mesos i els catorze anys, que està emmarcat dins del programa de temps per cures desplegat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya». A la Cerdanya el servei l’ha posat en marxa l’Àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones del Consell Comarcal. Per utilitzar el servei, les famílies han de presentar un formulari. En tant que les places són limitades, els serveis tècnics del Consell estipulen quines famílies tenen més necessitat i, doncs, prioritat.