El Consell Regulador del Camí dels Bons Homes ha obert una taula de treball amb els consells comarcals de Cerdanya i Berguedà per establir una nova estratègia de finançament, promoció i actuació sobre la ruta càtara. La raó és la finalització del programa de subvenció europeu Poctefa al que estava adherit i que li ha aportat el principal subministrament econòmic des de l’any 2018. Ara els tres organisme han activat un anàlisi sobre quins programes públics poden donar un nou impuls a l’itinerari, que enllaça Montsegur, a l’Arieja, i Berga, a través de l’antic camí de fugida dels catars.

El Camí dels Bons Homes ha participat en els últims quatre anys en un programa de cooperació transfronterera entre els estats francès, espanyol i andorrà que sota el nom Nattur ha tingut accés a una subvenció del programa Poctefa d’uns 375.000 euros aportat en el 65% pels fons europeus Feder. Amb la fi d’aquest programa, el Consell Regulador i els dos consells han estudien un nou pla d’acció en el que hi haurien de participar tant les institucions públiques del territori com les empreses privades que operen a l’entorn del camí. El nou pla d’acció ha de permetre la ruta continuar creixent amb noves propostes i, alhora, garantir el manteniment dels elements del camí. Els nous programes de subvenció podrien sortir d’entitats i administracions com ara l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu (Idapa), la Generalitat i les diputacions implicades. El Consell Regulador compta que a llarg termini, d’aquí a dos anys, es podria tornar a vincular la ruta a un nou programa Poctefa, però caldria trobar noves vies de finançament per a la immediatesa. La gerent del Camí, Karina Behar, ha apuntat que en la mesura dels recursos trobats es podrà activar més i més ambiciosos projectes.